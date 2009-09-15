Чем полезна брокколи для мужчин

Очередное кулинарное исследование медиков выявило неопровержимую пользу капусты брокколи в профилактике рака предстательной железы у мужчин.

Свежие соцветия брокколи с обыкновенным томатным кетчупом в качестве соуса и украшением из молотых ядер бразильского ореха - кому-то такой рецепт покажется не слишком аппетитным. Однако для профилактики рака предстательной железы лучшего блюда не найти.

«Рецепты для здоровья простаты» - так называется книжка, вышедшая недавно в Великобритании. Ее автор - ученый-биохимик, профессор Маргарет Рэйман из Университета графства Суррей убеждена, что действенные рецепты способны уберечь сильный пол от заболевания, ежегодно уносящего примерно 150 тыс. жизней во всем мире. Примечательно, что такая коллекция идей профилактических блюд, еще и проверенных врачом на практике, является первой и уникальной в своем роде. Профессор Рэйман с коллегами работали над проектом несколько лет, в результате в книгу вошли исключительно рецепты, примененные медиками в практике и с доказанной эффективностью. Среди продуктов, попавших в список сверхполезных для здоровья предстательной железы, оказались брокколи, брюссельская и цветная капуста, чеснок, лук, томаты, гранаты, орехи, соевые бобы и т. д. Помимо уже описанного несложного рецепта ученые предлагают способы приготовления превентивного почечного пирога, цветной капусты карри и салатов из сырых соцветий различных овощей, приправленных рапсовым маслом.

Brassica oleracea, или Brassica silvestris, или просто брокколи. Соцветия этого вида капусты давно известны врачам как природные контейнеры многих полезных веществ, в частности для борьбы с онкологическими заболеваниями. Один из компонентов брокколи - дииндолилметан (DIM) обладает мощным антиандрогенным действием и создает препятствие для роста раковых клеток в предстательной железе на ранних стадиях заболевания. Кроме того, брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат индол-3-карбинол (I3С), который в организме человека в процессе переваривания также переходит в дииндолилметан.

Более ранние медицинские исследования подтверждали эффективность индол-3-карбинола при лечении рака у женщин, в частности опухолей молочной железы и эндометрия. Получается, что мужчины должны делиться овощным обедом и с женщинами.

Рак предстательной железы в США стоит на втором месте по онкологической смертности у мужчин после рака легкого. Опухоль встречается у каждого седьмого мужчины старше 50 лет. Люди негроидной расы страдают от рака простаты в полтора раза чаще, чем белые. Азиаты болеют вдвое реже, чем европеоиды.

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