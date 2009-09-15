Кетамин избавляет от мыслей о самоубийстве

Исследователи из Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке утверждают, что препарат для внутривенного наркоза кетамин, который является также сильным диссоциативным галлюциногеном и считается наркотиком класса С, способен устранять суицидальные наклонности у больных депрессией.

В рамках исследования, проведенного врачами из Маунт Синай, экспериментальное лечение внутривенными инъекциями кетамина было назначено небольшой группе пациентов с депрессией, склонных к самоубийству. В психиатрической практике нередко встречаются такие ситуации, когда депрессивного больного преследуют мысли о суициде. Однако, в связи с тем, что существующие антидепрессанты начинают действовать лишь через несколько недель после начала лечения, их использование в подобных ситуациях малоэффективно – пациент может свести счеты с жизнью, не дождавшись эффекта от терапии.

Однократное введение кетамина резко и значительно подавило суицидальные мысли у пациентов на протяжении по меньшей мере суток после инъекции Между тем, что однократное введение кетамина резко и значительно подавило суицидальные мысли у пациентов на протяжении по меньшей мере суток после инъекции. Этот эффект существенно продлевался при введении повторных доз кетамина в течение двух недель. Таким образом, американским ученым удалось добиться беспрецедентно быстрого и надежного устранения мыслей о самоубийстве у депрессивных больных.

По мнению одной из исследователей Ребекки Прайс, если результаты работы удастся подтвердить в более масштабных испытаниях, внутривенное введение кетамина может стать предпочтительным лечением в тех случаях, когда ожидание эффекта традиционных антидепрессантов ставит под угрозу жизнь пациентов.

medportal.ru