Чем опасны овощи, замороженные в полимерной посуде

- Если на стаканчике есть значок "снежинка" или "звездочка", в нем можно замораживать ягоды и овощи, но ненадолго, - объясняет доктор медицинских наук Елена Римжа. - Помните время, когда водку разливали в маленькие полимерные стаканчики? Было признано, что взаимодействие алкогольного напитка с упаковкой превращает содержимое стаканчика в гремучую смесь, опасную для здоровья человека.

Если хотите замораживать продукты для их длительного хранения в морозильной камере холодильника, обязательно используйте пищевые емкости. При этом не стоит также повторно затаривать, например, стаканчики из-под сметаны. Их ведь делали для хранения в холодильнике, а не в морозильной камере. За это и отвечает производитель.

Вообще все должно использоваться по назначению. Ни в коем случае нельзя замораживать и размораживать продукты в полимерной упаковке. "Обшивка" полимера под влиянием высоких и низких температур нарушается. К тому же всегда следует контролировать сроки хранения и продукта, и упаковки. Придерживаясь этих простых правил, вы обезопасите себя и близких вам людей, для которых готовите пищу.

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