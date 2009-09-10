Знаменитый диетолог считает, что витамины и БАДы - пустая трата денег

Один из ведущих диетологов Великобритании Брайан РЭТКЛИФФ считает, что витамины и пищевые добавки – пустая трата денег.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph, по мнению Б.РЭТКЛИФФА, эти препараты либо бесполезны, либо вредны для здоровья.

Например, норма витамина А в организме может быть легко превышена, если одновременно принимать мультивитамины и добавки на основе рыбьего жира. Такое превышение ведет к постоянным головным болям и даже увеличивает риск остеопороза, полагает диетолог.

По его словам, витамин С, который многие любят принимать во время простуды, может дать побочный эффект на желудок.

«Люди не думают о том, в каких дозах им следует принимать витамины и следует ли их вообще принимать», - сказал Б.РЭТКЛИФФ