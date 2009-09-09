Кировоградщина: 4 человека отравились неизвестным веществом

В селе Березовка Александрийского района Кировоградской области четыре человека отравились неизвестным веществом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области, вчера вечером четыре человека, 1986, 1954, 1978 и 1960 г. р., во дворе частного домовладения разобрали баллон, из которого произошла утечка неизвестного вещества. После этого они почувствовали ухудшение состояния здоровья.

После обследования медики состояние потерпевших признали легким, трое мужчин от госпитализации отказались, один направлен для дальнейшего обследования в Александрийскую центральную районную больницу.

Работники скорой медицинской помощи обследовали 26 жителей в 10 жилых домах, которые расположены в радиусе 100 м от места утечки вещества. Жалоб на ухудшение здоровья не поступало. Баллон изъят для проведения анализа вещества.