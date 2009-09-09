Выделены деньги на ликвидацию последствий отравления детей

Совет министров Крыма выделил из резервного фонда автономии 118,2 тыс. грн. на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с массовым пищевым отравлением детей в дошкольных учреждениях Джанкоя.

Об этом говорится в постановлении крымского правительства, текстом которого располагает УНИАН.

Джанкойской райгосадминистрации выделили 100 тыс. грн.; Джанкойскому горсовету – 12,4 тыс. грн.; Министерству здравоохранения Крыма – 5,8 тыс. грн.

Пресс-служба крымского управления МЧС сообщает, что по состоянию на утро сегодняшнего дня в джанкойской больнице на лечении находятся 16 детей.

По информации МЧС, из медучреждения выписаны 186 дошкольников, ранее госпитализированных с диагнозом «гастроэнтероколит».

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 195 детей (2003-2008 гр.) - воспитанников восьми дошкольных учреждений Джанкоя.

6 сентября первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии. Кисломолочный продукт поставлялся в детсады с молокозавода Геническа Херсонской области. Раньше таких проблем не было.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. Проводится расследование. Надзорное ведомство намерено проверить законность проведения тендеров на закупку продуктов питания для школ и детсадов Крыма.