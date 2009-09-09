Чем полезны ядра орехов

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ. Содержат около 55—60% жира. Белков — около 15%, они лучше, чем в других орехах сбалансированы по составу аминокислот. Очень богаты витамином Е и другими антиоксидантами, из-за чего усиливают иммунитет, а также йодом, поэтому могут служить для профилактики нарушений щитовидной железы.

Суточная доза — 20—25 г.

БРАЗИЛЬСКИЕ ОРЕХИ. Один из самых жирных орехов (жира 65—70%). Белка — около 15 %. В 2-х бразильских орехах содержится дневная норма магния и селена. Поэтому, чтобы не было передозировки (ее признак — слабость), больше лучше не есть.

Суточная доза — 2 ореха.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. Почти такие же жирные, как и бразильские орехи (жира около 60—65%). Белка — около 15%. Из-за повышенного количества хороших жиров грецкие орехи больше других полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Источник меди, цинка и витаминов группы В. Благодаря сочетанию этих веществ грецкие орехи улучшают память. Нельзя употреблять при заболеваниях кишечника.

Суточная доза — 5 ядер. Если съесть больше, орехи могут спровоцировать запор.

АРАХИС. Содержит 50% жира, больше других орехов богат белком (около 30%). Микроэлементов среднее количество, есть витамины А, В и Е. Оказывает кровоостанавливающее действие, поэтому полезен больным гемофилией. Учтите: сырой арахис часто вызывает запор, поэтому лучше арахисом не злоупотреблять.

Суточная доза — 30 г.

КЕШЬЮ. Наименее жирные из орехов: жира около 45% , белка — около 17%. Богаты витамином А и железом.

Суточная доза — 15—20 орехов.

МИНДАЛЬ. Жира около 45—55%, белка от 20 до 25%. Содержит достаточное количество витаминов А, В и Е, микроэлементов железа, магния и фосфора. По содержанию кальция (микроэлемента, укрепляющего кости, зубы и мышцы) миндаль — ореховый чемпион. Обладает свойством снимать боли в желудке (благодаря миндальному маслу).

Суточная доза — 20—30 г.

ФИСТАШКИ. Содержат около 50% жира и 20% белка. В них много железа, поэтому на них стоит налегать тем, кто страдает анемией. Обладают свойством легкого слабительного.

Суточная доза — 30 г.

ФУНДУК. Содержит около 60% жира и 13% белка. В фундуке больше, чем в других орехах, фолиевой кислоты, поэтому он очень полезен для тех, кто собирается зачать ребенка. Как и фисташки, обладает легким послабляющим действием.

Суточная доза — около 30 г.

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