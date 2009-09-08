Сколько человек может прожить без сна?

Сколько времени человек способен продержатся без сна? Рекорд бессонницы принадлежит американцу Роберту Мак-Дональдсу - он продержался без сна 453 часа (почти 19 суток), - и попал в книгу рекордов Гиннеса. Но это скорее исключение из правил. Среднестатистический человек, с невероятными усилиями способен продержатся не более 3-4 суток.

Журналист сайта science.yoread.ru решил провести эксперимент, выяснив сколько времени он способен продержатся без сна. Невероятными усилиями был достигнут показатель - четверо суток. Это было очень сложно, - говорит Арсений Маврин, участник эксперимента. Уже спустя сутки бодрствования, было невероятное желание прилечь. При этом, стоило только это сделать, я переставал контролировать себя, и практически мгновенно погружался в быструю фазу сна. Если бы не мои коллеги, которые не давали мне уснуть, я бы заснул еще на вторые сутки.

Известно, что взрослому среднестатистическому человеку необходимо 6-8 часов сна в сутки. Все, что меньше этой нормы, ставит организм под угрозу и ускоряет механизмы старения. Есть данные, что через сутки без сна начинаются химические процессы в мозге, которые приводят к подавлению психики.

Через двое суток без сна начинается изменение гормонального фона, подавление психики усиливается, нарушаются нейронные связи в коре головного мозга. В период от 3 до 5 суток начинают разрушаться клетки головного мозга. Все это время увеличивается нагрузка на все внутренние органы и прежде всего сердце.

То, что происходит дальше - можно считать необратимыми изменениями, которые накапливаясь, влекут за собой летальный исход. Однако есть масса подтвержденных данных о том, что некоторым людям удавалось не спать гораздо более длительное время. Но, к сожалению доказать, что тот или иной человек все это время бодрствовал очень трудно. Ведь существует так называемый поверхностный сон. В этом состоянии человек может продолжать двигаться, даже разговаривать, а его мозг, тем не менее, будет отключаться на короткие промежутки времени и окружающие могут этого просто не заметить.

Кроме того, есть версия, что в экстремальной ситуации или, вследствие перенесенных травм, мозг человека учится отключаться частично, давая возможность отдохнуть всем органам не сразу, а по очереди. В этом нет ничего сверхъестественного - это нормальное состояние многих морских животных, которые не могут позволить себе полностью отключиться.

science.yoread.ru