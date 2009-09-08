Изменения климата на 20% увеличат ультрафиолетовое излучение Солнца

Глобальные климатические изменения могут настолько сильно изменить атмосферу Земли, что в некоторых районах губительное для человека ультрафиолетовое излучение Солнца может усилиться на 20%.

К такому выводу пришли исследователи Торонтского университета Теодор ШЕПЕРД и Микаэла ХЕГГЛИН, оценивая последствия роста температуры для циркуляции атмосферных потоков в верхних слоях атмосферы и состояния озонового слоя. Созданная ими компьютерная модель показала возможность серьезных изменений в озоновом слое на протяжении нынешнего века. передает ИТАР-ТАСС.

В южном полушарии, отмечают канадские ученые на страницах журнала "Нейчур геосайенс", уровень ультрафиолетового излучения в высокогорных районах весной и летом может оказаться на 20% выше, чем сейчас, что приведет к росту числа раковых заболеваний. Изменения в озоновом слое и в силе ультрафиолетового излучения могут оказаться настолько значительными, что скажутся "и на качестве воздуха, и на здоровье людей, и на состоянии экосистемы в целом". В тропических районах, по их оценкам, ультрафиолетовое излучение усилится примерно на 4%, а вот в высоких широтах северного полушария, наоборот, снизится на 9%.