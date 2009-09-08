Столичная прокуратура проведет комплексную проверку медотрасли

Прокуратура Киева начала комплексную проверку того, как в столице соблюдают требования ст. 49 Конституции, которая гарантирует право граждан на бесплатную медицинскую помощь, и норм закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

Как сообщает пресс-служба ведомства, такие действия прокуратуры предопределены многочисленными публикациями в СМИ о случаях отказа заведений здравоохранения Киева оказывать гражданам бесплатную медицинскую помощь.

Так же участились сообщения о проблемах с получением льготных лекарств, факты вымогания уплаты благотворительных взносов и некачественного лечения граждан, которое вредит их здоровью, сообщают в прокуратуре.

Проверка будет касаться, в частности, финансирования и выполнения программ здравоохранения, законности и эффективности использования имущества лечебных заведений.

Проверка охватит поликлиники, больницы, медицинские институты и тому подобное. Также прокуратура проверит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, которое касается выделения средств и обеспечения потребностей медицины.

kiev.pravda.com.ua