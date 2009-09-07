Питание, сохраняющее молодость

Специалисты убеждены: для того чтобы замедлить процесс старения в организме и укрепить состояние своего здоровья, нужно не дорогими косметическими средствами увлекаться, а просто заменить одни продукты в своем рационе другими. Это позволит вам не только сохранять свою молодость в течение многих лет, но и не добавит вам лишних финансовых затрат.

1. Постарайтесь исключить из своего рациона сливочное масло, заменив его растительными маслами. Растительные масла – это очень полезный для нашего организма продукт. Они богаты витамином Е и позволяют регулировать уровень «плохого» холестерина в крови. Сливочное масло, наоборот, содержит вредные жиры и способно повышать уровень холестерина. Специалисты советуют из всех растительных масел отдавать предпочтение кукурузному. Если же любите оливковое масло, то выбирайте масло первого отжима, так как оно полезнее всех своих «собратьев».

2. Ни для кого не секрет, что хлеб – это полезный продукт питания, который необходим нашему организму. Но хлеб для своего стола также следует выбирать с умом.

Так, например, специалисты в области питания советуют отказаться от употребления белого хлеба из муки высшего сорта и от сдобы.

Дело в том, что эти мучные изделия не только ведут к набору лишних килограммов, но и могут спровоцировать гиповитаминоз, так как в процессе усвоения белых мучных продуктов усиливается потребность организма в витаминах группы В.

Отруби (внешняя оболочка зерна) сами богаты витаминами этой группы.

Помимо этого, нужно помнить, что пищевые волокна, которые содержатся в хлебе с отрубями, позволяют абсорбировать и выводить из организма желчные кислоты, токсины и лишний холестерин.

При выборе макарон отдавайте предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы.

3. Диетологи рекомендуют сократить количество употребляемого в пищу красного мяса в своем рационе, предпочтя ему белое.

Объясняется это исключительно полезностью такого продукта.

Белое мясо известно всем худеющим своей маложирностью, но это отнюдь не все его достоинства.

Белое мясо богато белками, которые просто необходимы нашему организму и селеном, который способен бороться с раковыми клетками.

Помимо того, в белом мясе содержатся витамины группы В, стимулирующие энергию и работу мозга.

Именно поэтому включать белое мясо в рацион так важно для работников интеллектуального труда.

4. Большое значение для здоровья человека играют молочные продукты.

При этом, особое внимание следует уделять кисломолочным изделиям.

Существует мнение, что токсины, которые образуются в нашем кишечнике в процессе переработки пищи, всасываются в кровь и отравляют наш организм, являясь чуть ли не основной причиной преждевременного старения.

Чтобы снизить негативные последствия воздействия токсинов, нужно не только употреблять в пищу продукты, способствующие их выведению, но и «заселять» кишечник кисломолочными бактериями, которые являются надежным щитом, помогающим нам сохранить молодость и здоровье.

Для того чтобы удовлетворить потребность организма в кисломолочных бактериях необходимо ежедневно употреблять в пищу йогурты, кефир, нежирные виды творога.

Творог, помимо всех остальных положительных качеств, является ценным источником кальция – главного строительного материала для наших костей.

Регулярное пополнение запасов кальция сделает вашу осанку стройной, а походку легкой и красивой.

5. Сахар – это один из самых вредных продуктов питания.

Сахар несет в наш организм лишние калории, что влечет за собой ожирение, но при этом, не обладает никаким полезными свойствами. Специалисты в области питания советуют заменить привычный всем сахар медом.

Это не только очень вкусная, но и очень полезная замена.

Мед содержит большое количество антиоксидантов, которые сами по себе являются мощным средством против старения организма.

Кроме того, мед повышает стрессоусточивость, что очень важно для современного человека, который каждый день вынужден сталкиваться с большим числом стрессов, негативно сказывающихся на его здоровье.

Помимо того, мед укрепляет иммунитет и препятствует появлению мозговых изменений, вызванных возрастом.

Следует отметить, что этими полезными свойствами обладает только натуральный пчелиный мед, поэтому тщательно подходите к выбору данного продукта питания.

6. Еще одним полезным для человека продуктом питания является рыба.

Специалисты настоятельно советуют заменить рыбой различные колбасы и мясные деликатесы.

Любая рыба богата полиненасыщенными, полезными жирами, в отличии от различных сосисок, колбасных изделий и прочих субпродуктов, в которых содержится огромное количество различных вредных добавок и жиров.

Полезные жиры, которые содержатся в рыбе, позволяют контролировать уровень «вредного» холестерина в крови, защищают от образования злокачественных опухолей.

Кроме того, регулярное употребление рыбы позволяет снизить риск образования тромбов.

Специалисты отмечают, что огромное количество людей испытывает недостаток никотиновой кислоты, которая содержится в рыбе. Данная кислота примечательна тем, что защищает человека от развития болезни Альцгеймера, способствует облегчению депрессивных состояний и предотвращает потерю памяти.

7. Не зря с давних времен соль называют «белой смертью». Это действительно не самая полезная приправа. Медики много говорят о том, что максимальное дневное количество соли – пять граммов, но мало кто следует этому правилу.

А между тем, соль способна повышать артериальное давление, что очень опасно для гипертоников и задерживать лишнюю воду в организме.

Вместо соли лучше употреблять различные приправы и пряности. Постарайтесь либо вообще отказаться от соли, заменяя ее другими специями, либо употреблять ее в небольших количествах, добавляя для вкуса в пищу тимьян, душицу, базилик, карри, сушеную зелень петрушки и укропа, лавровый лист, корицу и т.д.

Многие из сушеных трав и пряностей очень полезны и по вкусовым качества ничуть не уступают всеми любимой соли.

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