Помидорчики улучшают настроение

Помидоры лечат не только тело, но, как оказалось, и душу. А точнее – приводят в нормальное состояние ваши эмоции. Весь секрет в гормоне счастья или «готовом» серотонине, который в них содержится в достаточном количестве, и тирамине – органическом соединении, которое уже в организме превращается в серотонин. Благодаря этому свойству помидоры улучшают настроение, а в стрессовых ситуациях работают даже как антидепрессанты.