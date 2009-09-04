В Крыму из-за отравления уже 126 детей, один - в реанимации

Количество детей, госпитализированных в г. Джанкой, выросло до 126, из них один в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

На место происшествия прибыли министр здравоохранения Украины Василий Князевич, министр здравоохранения АР Крым Сергей Донич, комиссия Минздрава Украины по расследованию причин инцидента.

Первый ребенок был госпитализирован в стационар Джанкойской инфекционной детской больницы вчера в 8:00 с проявлениями: температура, понос, рвота. С 10:00 до 13:00 поступило еще 9 детей с похожими проявлениями. С 10:00 начаты мероприятия по ликвидации вспышки кишечной инфекции.

Учитывая, что дети обращались за помощью из детских заведений № 9 и №5, бригадным методом силами специалистов мост Джанкой и Симферополь, инфекционистами и педиатрами проведены осмотры детей с целью выявления симптомов заболеваний.

Начат осмотр персонала детских заведений и с 14:00 осмотры детей, которые отсутствовали на 03 сентября в детских коллективах. Обнаружено на дому 6 активно больных детей.

Госпитализированные дети в возрасте от 1,9 до 7 лет находились в разных детских садиках №№ 5, 7, 9, 14,16. Дети госпитализированы с разными проявлениями: повышение температуры, понос и рвота. В целом в детских заведениях находится 770 детей.

Легкий ход заболевания у 53 пациентов, средней тяжести - 30.

Предварительный диагноз - гастроэнтероколит.

Отобран материал от больных для проведения исследований.

Лечение осуществляется в полном объеме безвозмездно, запасов медикаментов достаточно.

Детские садики №№ 5 и 9, из которых госпитализированы большинство детей, 3 и 4 сентября были закрыты; обследованы сотрудники и дети; отобраны для исследования продукты, вода и смывы.

Проводится детальное эпидрасследование.

К расследованию ситуации и ликвидации вспышки инфекции привлечены специалисты учреждений здравоохранения АР Крым, Минздрава АР Крым, Крымской республиканской СЭС, СЭС города Джанкой, Минздрава Украины, Джанкойской районной госадминистрации и городского исполкома.

Напомним, 3 сентября в Крыму в г.Джанкой в больницу были доставлены 59 детей (2004-2007 г.р.) с подозрением на отравление.

Ребятишек забрали из дошкольных заведений №5 но №9 в больницу из трех детских садиков в инфекционное отделение Джанкойской центральной районной больницы. Медики рассматривают две версии - пищевое отравление или вирусная инфекция. Предварительный диагноз - "пищевая токсикоинфекция".

На место происшествия уже вылетел министр здравоохранения Крыма Сергей Доник. В тот же день была создана правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения для обеспечения безотлагательного предоставления медицинской помощи и выяснения причин массового заболевания детей в дошкольных учебных заведениях города Джанкой.