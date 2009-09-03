Сильный ливень затопил Евпаторию

Сильный ливень затопил около десяти улиц в Евпатории и подтопил подвалы частных домов в четырех селах Сакского района Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в настоящее время продолжаются работы по откачке воды. Пострадавших нет.

Ливень продолжался на западном побережье Крыма с 23.00 2 сентября до 13.00 3 сентября.

Около десятка дворов на улицах Симферопольская и Лиманная Евпатории оказались подтопленными, еще семь улиц «превратились в настоящие реки», отмечают спасатели.

Движение транспорта и трамваев было остановлено. С помощью насосов спасатели в течение нескольких часов откачивали воду из дворов и подтопленных участков дорог.

Бойцы МЧС также оказали помощь учащимся гимназии имени Сельвинского - во втором корпусе здания вода заблокировала выход. «Спасателям на лодках, которые арендовали в находящемся неподалеку яхтклубе, пришлось переплавлять детей через бегущую у дверей «реку», - отметили в МЧС.

От дождя пострадали также села Уютное, Добрушино, Шишкино и Великое Сакского района.