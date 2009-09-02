В Косово украинские врачи бесплатно лечили сербских пациентов

В Косово украинские военные врачи из состава 12-й ротации национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “Укрполбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР провели очередную гуманитарную акцию по оказанию бесплатной медицинской помощи жителям поселка Сушице муниципалитета Штрпце.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

За помощью к украинским медикам и их американским и польским коллегам обратилось 50 жителей небольшого сербского села, расположенного на высоте около 2-х тысяч метров над уровнем моря в труднодоступном горном участке зоны ответственности украинского миротворческого контингента.

Безопасность проведения медицинской акции обеспечивали украинские миротворцы из базового лагеря “Бреза” во главе с командиром специальной роты капитаном Олегом САВИНОВЫМ. К проведению благотворительного мероприятия приобщились все медицинские работники украинского миротворческого контингента.

Подавляющее большинство посетителей жаловались на заболевание суставов, сердечно-сосудистые болезни, офтальмологические и стоматологические болезни. Во время акции каждый пациент получил квалифицированную медицинскую помощь и необходимые для прохождения курса лечения медикаменты.

Гуманитарная акция по оказанию бесплатной медицинской помощи была организована офицерами секции связей с местным населением совместного украинско-польского миротворческого батальона “Укрполбат”. По словам начальника секции подполковника Владимира МИЛЕНТЬЕВА, она стала четвертой за время пребывания в Косово украинских морских пехотинцев. Гуманитарные акции по лечению местных жителей наши военные медики проводят по всей зоне ответственности “Укрполбата”, при этом преимущество отдается отдаленным горным поселкам, где люди не имеют возможности получать регулярную квалифицированную медицинскую помощь.