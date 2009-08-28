Сырое молоко может вызвать серьёзное осложнение беременности

Химическое соединение, содержащееся в непастеризованной пище, обнаружено в необычайно высоком уровне в эритроцитах крови беременных женщин с диагностированной преэклампсией – серьёзным осложнением беременности, чреватым сердечными проблемами. Учёные полагают, что вещество под названием эрготионеин может являться предпосылкой развития преэклампсии, причины которой в настоящее время неизвестны.

Медики из Университета Лидса взяли образцы крови у группы беременных женщин и нашли у тех, кто имел признаки преэклампсии, более высокие концентрации в крови эрготионеина. Вещество образуется микроорганизмами в таких пищевых продуктах, как непастеризованная молочная продукция. Эрготионеин не может быть синтезирован в человеческом организме и начинает жить в наших клетках исключительно из-за определённых продуктов в рационе питания.

Ранее эрготионеин считался антиоксидантом, наоборот полезным в сокращении риска преэклампсии. Тем не менее британские микробиологи подозревают, что условие может быть вызвано и высоким употреблением непастеризованных молочных продуктов. Беременные женщины с высокими уровнями идентифицированного вещества имели завышенное артериальное давление. Пока не будет установлена точная связь между концентрациями эрготионеина и преэклампсией, специалисты рекомендуют беременным женщинам не потреблять необработанные молочные продукты, например парное молоко. Врачи предупреждают, что при отсутствии лечения преэклампсия вызывает целый ряд проблем со здоровьем, включая ограничение роста младенца и высокий риск материнской смертности.

ami-tass.ru