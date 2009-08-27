Школьники Киева до 1 октября должны пройти обязательный медосмотр

Школьники Киева до 1 октября обязаны пройти обязательный медицинский осмотр.

Как пояснили УНИАН в управлении образования Дарницкой районной государственной администрации, приказ об обязательном прохождении медицинского осмотра учащимися учебных заведений издан Главным управлением образования и науки КГГА, и связано это с тем, что в Украине были случаи, когда дети умирали в школе на уроках физкультуры.

В управлении объяснили, что такие обследования не являются чем-то новым, поскольку соответствующее решение об их проведении правительство приняло много лет назад, “но поскольку не хватало педиатров, то и на обязательности не акцентировалось внимание”.

Депутат Киевского городского совета, секретарь постоянной комиссии по вопросам образования и науки Алексей ДАВИДЕНКО подверг критике организацию самого процесса обследования школьников.

“Решение управления образования (об обязательном обследовании школьников) было абсолютно дилетантское, и принято только для того, чтобы спасти свою шкуру в случае какого-то трагического случая. Мол, мы документ издали, и никакой вины за нами нет”, - убежден депутат.

По словам А.ДАВИДЕНКО, нужна координация двух профильных управлений КГГА. Целесообразнее всего, считает он, организовать обследование детей в школах, как это, кстати, делалось в советские времена, но для реализации такой идеи, как всегда, выяснилось, что нет средств, и все проблемы были переведены на плечи родителей. А.ДАВИДЕНКО уточнил, что городская власть обязала пройти обследование не до 1 сентября, как говорят в некоторых школах, а до 1 октября.

“Если в какой-то школе 1 сентября откажутся принимать ребенка без справки об обследовании, то необходимо обратиться по телефону 279-67-67 в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам образования, и мы будем с районо выяснять все эти вопросы”, – отметил депутат.

Он также добавил, что его комиссия будет инициировать перенесение конечного срока прохождения обследования на 1 ноября. По его мнению, обследования действительно должны быть обязательными, особенно в Киеве, где заболеваемость детей достаточно высока, но “не нужно делать из этого профанацию”. По словам А.ДАВИДЕНКО, нынешняя процедура обследования отрицает саму его суть.

“О каком качестве может идти речь, когда 50 человек в очереди, и врачи не знают, на какую стенку лезть”, – сказал депутат Киевсовета.