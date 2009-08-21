Херсонщина: ядовитая змея укусила 41-летнюю женщину
13:01, 21 августа 2009Страна
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На амбулаторном лечении
В Херсонский области ядовитая змея укусила 41-летнюю женщину.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, вечером 20 августа в Голопристанскую районную больницу была госпитализирована местная жительница с диагнозом “укус змеи”.
Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное. Она находится на амбулаторном лечении.
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