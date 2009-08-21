Херсонщина: ядовитая змея укусила 41-летнюю женщину

На амбулаторном лечении

В Херсонский области ядовитая змея укусила 41-летнюю женщину. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, вечером 20 августа в Голопристанскую районную больницу была госпитализирована местная жительница с диагнозом “укус змеи”. Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное. Она находится на амбулаторном лечении.

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