Чем полезны злаковые завтраки и попкорн?

Популярные сухие злаковые завтраки, макароны, крекеры и даже попкорн оказывается не так и вредны. Согласно утверждениям химиков из Университета Скрантона, снеки содержат полезные антиоксиданты полифенолы.

Известно, что полифенолами богаты фрукты, овощи, ягоды, орехи, шоколад, вино, кофе и чай. Именно благодаря антиоксидантам данные продукты снижают риск сердечных и раковых заболеваний и официально признаны полезными. До этого исследования не было известно, являются ли зерновые злаки источником полифенолов. Сухие завтраки, макаронные изделия, соленые крекеры и снеки составляют более 66% всего потребления зерновых продуктов среди американцев. Теперь ученые считают, что вся зерновая продукция содержит сопоставимое с фруктами и овощами количество важных для здоровья фенольных антиоксидантов.

Больше всего антиоксидантов найдено в кукурузных, пшеничных, овсяных и рисовых хлопьях. Отруби с изюмом тоже обладали существенным количеством защитных составов. Вещества в таких продуктах удаляли свободные радикалы из организма, которые приводят к клеточному повреждению и ущербу тканей. Специалисты добавляют, что все зерновые крупы имеют большое количество антиоксидантов, при этом их несколько меньше в цельнозерновых снеках, но полноправный представитель "хрустиков" попкорн содержит наиболее высокий уровень полифенольных соединений.

Результаты нового исследования предлагают, что получить пользу от антиоксидантов можно не только благодаря потреблению фруктов и овощей, но и при помощи всевозможных круп и сухих завтраков. Однако тем, кто сомневается в беспристрастности исследователей снековой продукции или не верит новейшим открытиям, из "всевозможных круп" лучше выбрать традиционную овсянку, сдобрив ее не менее традиционными фруктами и ягодами.

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