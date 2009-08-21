Объявлен ІІІ Всеукраинский конкурс благотворительных проектов

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Академии педагогических наук Украины объявляет третий Всеукраинский конкурс благотворительных проектов «Добро начинается с тебя».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда «Украина 3000».

К участию в конкурсе приглашаются ученики общеобразовательных и внешкольных учебных заведений, студенты высших учебных заведений, члены детских и молодежных общественных организаций и объединений. В отличие от предыдущих конкурсов, участниками которых были только школьники, в этом году к участию в конкурсе приглашается студенческая молодежь.

Также Фонд предлагает органам власти, местного общества, социально ответственному бизнесу и всем представителям украинского общества поддержать детские и юношеские инициативы.

Конкурс проводится в двух номинациях:

конкурс среди детских коллективов общеобразовательных, профессиональных и внешкольных учебных заведений, детских общественных организаций и объединений;

конкурс среди молодежных коллективов высших учебных заведений, молодежных общественных организаций и объединений.

На конкурс принимаются благотворительные проекты по трем тематическим направлениям: социальные, экологические, культурологические.

Конечный срок подачи материалов для участия в конкурсе – 15 ноября 2009 года.

Для участия в конкурсе в Национальную конкурсную комиссию необходимо подать:

на первом этапе – регистрационную карточку и резюме благотворительного проекта в двух экземплярах;

на втором этапе – итоговую информацию о реализации благотворительного проекта в двух экземплярах.

Материалы, поданные на конкурс, должны быть выполнены на государственном языке компьютерным набором, шрифт Times New Roman, 14 размер – основной текст, 12 размер – дополнительный текст, через 1 интервал, на одной стороне листа А4.

Организаторы оставляют за собой право размещать направленные на конкурс материалы в печатных изданиях, на сайтах Фонда и партнеров проекта с обязательным указанием названия заведения или организации, от которых поступил благотворительный проект, фамилию и имя руководителя проекта.

Материалы для участия в конкурсе следует направлять на почтовый адрес:

п/я 75, г. Киев, 01012 (в двух экземплярах)

и электронный адрес: dobro@ukraine3000.org.ua в формате *.doc с примечанием: «Конкурс благотворительных проектов».

Консультации по телефону: 8 (044) 467-67-80, e-mail: dobro@ukraine3000.org.ua.