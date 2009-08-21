Донеччина: грунт возле взорвавшихся пиротехнических складов чист

В Донецкой области в пробах грунта, отобранных 17 августа на территории дачных участков садоводческих кооперативов «Орбита» и «Комунальщик», расположенных возле взорвавшихся пиротехнических складов, превышений предельно допустимых концентраций свинца, меди, цинка, хрома и никеля не выявлено.

Об этом сообщили в Донецкой областной санэпидемстанции.

Врачи также сообщили, что в исследованных пробах сельхозпродукции (овощи и фрукты) отобранных из дачных участков садоводческих кооперативов «Орбита» и «Комунальщик» содержимое тяжелых металлов не превышает показателей максимально допустимых уровней.

В пробах сельхозпродукции проводились также исследования на наличие продуктов деструкции полимеров, в результате которых выявлены стирол, акрилонетрил, метакрилат, бензол, эпихлоргидрин, ацетон, этилацетат, винилхлорид, дихлоретан, 4-хлористый углерод.

Но в облСЭС отметили, что, поскольку нормативы содержимого указанных продуктов деструкции полимеров в сельхозпродукции в Украине отсутствуют, оценить степень загрязнения овощей и фруктов указанными продуктами невозможно. Поэтому сельхозпродукцию употреблять можно только после тщательного мытья, рекомендовали врачи.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Ясиноватском районе Донецкой области, на территории склада ООО „Союз”, где находилось 2 металлических одноэтажных складских здания площадью 1260 кв. м каждый, в которых хранились 60 тонн пиротехнических изделий, прозвучало несколько взрывов с последующим горением. В результате взрывов складские здания разрушены, из-за разлета пиротехники, которая взрывалась, на прилегающей территории произошло возгорание сухой травы на площади 5 гектаров. На расстоянии 3 километров от склада в садовом товариществе „Факел” сгорел дачный деревянный дом и повреждено огнем 40 м кв. кровли другого дачного дома. В 19.00 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание сухой травы и дачных домов было ликвидировано. Около 13.00 17 августа пожар на пиротехнических складах под Донецком был ликвидирован.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или других правил обращения с ними, а также незаконная пересылка этих веществ или материалов по почте или грузом, если это нарушение создало опасность гибели людей или наступление других тяжелых следствий".