Правительство не выплачивает диабетикам денежные компенсации

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что правительство через государственный бюджет не выплачивает больным сахарным диабетом денежные компенсации за приобретение инсулиновых препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Было поручение премьер-министра об адресной помощи в обеспечении больных инсулинами. Мы долго работали и вышли на распоряжение правительства, которым мы решили не отдавать деньги пациенту. Обеспечение инсулином будет по рецепту врача, индивидуально в определенных аптеках, которым расходы возмещаются через местные бюджеты”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, инсулин для больного сахарным диабетом подбирается врачом в индивидуальном порядке, выписывается рецепт, на основании которого пациент может получить свои лекарства.

“Мы на государственном уровне не закупаем инсулин. Мы отдали это на местный уровень. Хотя к нам уже начинают обращаться из регионов с просьбой провести централизованную закупку. Я против того, чтобы забирать деньги назад. Это порождает очень много нехороших вещей, но централизовать, навести порядок в закупках инсулина нужно. Мы имеем разброс цен по территориям в десятки раз на один и тот же инсулин. Это абсурдные вещи”, - объяснил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ напомнил, что недавно правительство приняло решение о дополнительном выделении 160 млн. грн. на закупку инсулинов.

По его словам, вчера на заседании правительства была принята программа “сахарный диабет”, рассчитанная на период до 2012 года общей стоимостью 2,5 млрд. грн. “Мы ориентируемся, что из этого объема 350-400 млн. грн. будут расходоваться ежегодно на закупку инсулинов”, - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 3 сентября поручила Министерству здравоохранения разработать механизм выплаты денежных компенсаций больным диабетом за приобретение инсулинов.

“Существует абсолютно неэффективное использование средств из государственного бюджета. С 2005 года я не могу найти ответа на вопрос, почему у нас все лекарства инсулиновой группы покупаются централизовано, а не выдается денежная помощь непосредственно людям, и они сами за эти деньги не покупают те препараты, которые им больше всего подходят для здоровья?”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство на заседании 14 января 2009 года приняло решение о децентрализации закупок инсулиновых препаратов. “Мы приняли решение, что наконец не Министерство здравоохранения будет покупать инсулин централизовано, а затем лекарства раздавать больным, а деньги, заложенные в бюджете, будут именно деньгами выдаваться людям, которые болеют сахарным диабетом, и они сами будут покупать те лекарства, которые им нужны для эффективного лечения, а не те, которые навязывают сверху”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На заседании 5 февраля 2009 года правительство при корректировке государственного бюджета на 2009 год решило дополнительно выделить 160 млн. грн. на лечение больных сахарным диабетом и 15 млн. грн. для формирования реестра больных.