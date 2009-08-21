Конфискованные автомобили - детдомам и многодетным семьям

Правительство передало детским домам, многодетным семьям и сельским участковым милиционерам 133 автомобиля, конфискованные по решению суда или возвращенные в собственность государства по другим основаниям. Соответствующее распоряжение принято на заседании КМУ 19 августа, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В частности, 68 автомобилей будут предоставлены заведениям, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детским домам семейного типа и приемным семьям, 14 - переданы многодетным семьям. Еще 51 автомобиль получат инспекторы милиции, которые обслуживают два и больше сельских населенных пунктов.

Правительство и в дальнейшем будет принимать решение о передаче конфискованных автомобилей на социальные нужды, отметили в Секретариате КМУ.