Просмотр порно негативно влияет на потенцию

Британские специалисты изучили влияние порнографических и эротических фильмов на здоровье мужчин и пришли к выводу, что они могут быть небезопасны. Оказалось, что просмотр порнофильмов негативно воздействует на потенцию, сообщает MIGnews.com.

Так, ученые пришли к выводу, что у мужчин, которые часто посещают стриптиз-бары, увлекаются просмотром эротики или картинок сексуального характера в интернете, в два раза увеличивается риск развития простатита. Причиной возникновения такого заболевания могут стать застойные явления в половых органах.

Когда состояние фрустрации входит в привычку, нарушаются обменные процессы в половых органах, что и приводит к застою венозной крови.

Кроме того, очень часто у мужчин, которые увлекаются просмотром эротических фильмов, занижена самооценка и они испытывают сексуальные проблемы в отношениях с женщинами.

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