Семейные ссоры приводят к частой головной боли у детей

Семейные ссоры, а также отсутствие свободного времени могут способствовать головным болям у детей. Таковы выводы исследования немецких медиков из Университета Гёттингена, которые три года обследовали различные факторы здоровья и психологического благополучия среди 8 тыс. 800 школьников от 7 до 14 лет.

От 10 до 30% детей во всём мире страдают от периодических головных болей по крайней мере один раз в неделю. Педиатры попытались выяснить, какова наиболее частая причина такого медицинского условия. Как оказалось, регулярные семейные ссоры повышают риск головных болей у детей в 1,8 раза, а недостаток свободного времени для личных занятий и хобби двукратно увеличивают вероятность детских головных болей. Ссоры оказывали особенно сильное отрицательное воздействие на здоровье девочек, повышая частоту головных болей на 25%.

Девочки в два раза чаще мальчиков испытывали симптомы головных болей, по крайней мере, раз в неделю. Нежный возраст однако оказывал незначительное воздействие на проявление расстройства. Периодические головные боли в детстве происходят не только вследствие патофизиологических механизмов, но и по причине главенствующей роли психосоциального компонента, уверены клиницисты. Терапевты считают, что родительское поведение и эмоциональная атмосфера в семейных отношениях играют важную роль для самочувствия ребёнка. Если дети жалуются на частую головную боль, стоит обратить внимание на взаимоотношения между супругами, полагают врачи. Также замечено, что дети с головными болями больше времени тратят на просмотр телевизора, на компьютер и игровые приставки.

newsland.ru