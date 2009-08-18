Медики прогнозируют в этом году сложную эпидемситуацию в связи с распространением вируса A/H1N1 в мире

Директор Украинского центра гриппа и респираторных инфекций Министерства здравоохранения Украины Александр ГРИНЕВИЧ прогнозирует в этом году более сложную эпидемическую ситуацию в связи с широким распространением вируса A/H1N1 в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИНЕВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Этот год будет осложнен тем, что мы ждем две вспышки: во-первых, это вспышка сезонного гриппа, а во-вторых, пандемического вируса (свиного гриппа)», - сказал А.ГРИНЕВИЧ.

Директор центра напомнил, что ежегодно Всемирная организация здравоохранения выделяет три вируса гриппа, которые могут распространяться сезонно в разных регионах.

«В этих условиях очень важно своевременно провести профилактические меры, особенно в таких группах риска, к которым относятся люди, работающие в сфере обслуживания – аэропортах, таможнях, больницах, которые будут контактировать с потенциальными больными», - добавил он.

По словам А.ГРИНЕВИЧА, Министерство здравоохранения будет рекомендовать гражданам проводить индивидуальные профилактические меры как с помощью фармацевтических средств профилактики, так и с помощью вакцины. «Сезонные вакцины уже созданы, и они появятся в Украине в сентябре. У нас более пяти компаний имеют регистрацию сезонной вакцины», - уточнил представитель Минздрава.

Директор центра добавил, что испытания вакцины против вируса свиного гриппа еще не завершены.

«Для профилактики свиного гриппа можно использовать фармацевтические средства, в которых указана активность этого вируса, и желательно использовать те средства, которые уже применялись в странах, где зафиксированы вспышки свиного гриппа», - подчеркнул он.