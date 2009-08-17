До 1 сентября учебные заведения столицы будут готовы

Главный государственный санитарный врач г. Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО заявляет, что до 1 сентября все учебные заведения столицы будут готовы к началу учебного процесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

А.ПОНОМАРЕНКО опроверг ранее распространенную в СМИ информацию о неподготовленности столичных школ к началу нового учебного года. В письме Главного государственного санитарного врача г. Киева Киевской городской государственной администрации речь идет о том, что на сегодняшний день проводится большая работа по подготовке заведений образования к новому учебному году.

«На сегодня выполнено уже 70% предложенных мероприятий и их выполнение продолжается, – говорится в письме Анатолия ПОНОМАРЕНКО, – грубых нарушений санитарного законодательства при проведении проверок состояния подготовки заведений образования к новому 2009-2010 учебному году не выявлено».

Главный государственный санитарный врач г. Киева подчеркнул, что по состоянию на 12.08.2009 г. акты приема школы специальными комиссиями не были подписаны, поскольку работа комиссий традиционно начинается во второй половине августа.

«Как свидетельствует многолетний опыт работы, до 1 сентября все учебные заведения готовы к началу учебного процесса. Работа по подготовке учебных заведений к началу учебного года продолжается, в том числе с участием специалистов санэпидслужбы», – заявил А.ПОНОМАРЕНКО.

Заместитель председателя КГГА – начальник Главного управления образования и науки Виталий ЖУРАВСКИЙ добавил, что, по данным районных управлений образования, все замечания санитарно-эпидемиологической службы Киева принимаются во внимание и прорабатываются должным образом. Сегодня В.ЖУРАВСКИЙ лично проверил подготовку школ к началу нового учебного года во время рабочего объезда столичных заведений образования.

Он подчеркнул, что все общеобразовательные учебные заведения и дошкольные заведения города Киева практически готовы к новому учебному году. В большинстве из них уже проведены косметические и капитальные ремонты кабинетов, классных комнат, коридоров, столовых и спортивных залов.

«1 сентября за парты 528 киевских школ сядут почти 227 тысяч учеников. В первый раз переступят порог школы 23 тысячи первоклассников, что почти на 1,5 тысяч больше, чем в предыдущем 2008-2009 учебном году”, - отметил В. ЖУРАВСКИЙ.

Все будущие первоклассники получат подарочные наборы от Киевской городской государственной администрации, в который входят: дневник киевского первоклассника; книга «Мы киевляне» со стихотворениями и рассказами о выдающихся киевлянах и выдающихся местах столицы; альбом для рисования и рабочие тетради. На это в городском бюджете предусмотрено 600 тыс. грн.».

По его словам, первоклассники будут изучать экспериментальный курс «Христианская этика в украинской культуре», который с 2006 года введен для изучения в общеобразовательных учебных заведениях с целью духовно-нравственного развития детей и прививания им любви к ближнему, к Украине через ознакомление с национальным культурным наследием, с христианскими моральными ценностями.

Они будут учиться по пособию «Христианская этика в украинской культуре. Дорога добра» – 1 класс. В прошлом учебном году указанный экспериментальный курс изучали почти 16 тыс. школьников в 144 общеобразовательных учебных заведениях.

Сеть дошкольных учебных заведений сохранена и количественно не изменилась. Однако, с учетом потребностей, состояния здоровый детей и других факторов, сеть учебных заведений изменяется качественно.

83 тыс. детей получают дошкольное образование в 469 дошкольных учебных заведениях разных типов и форм собственности столицы (против 78 тыс. детей в 2008 году и 73 тыс. детей в 2007 году).

В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что положительная динамика рождаемости в Киеве, которая наблюдается с 1999 года, привела к возникновению дефицита мест в дошкольных учебных заведениях города. С целью обеспечения детей дошкольным образованием, начиная с 2005 года, районными в г. Киеве государственными администрациями возобновляется работа неработающих групп в функционирующих дошкольных учебных заведениях. Так, к началу 2009-2010 учебного года запланировано возобновить 44 группы, которые длительное время не использовались по назначению.