Пляжный песок - самая большая опасность на отдыхе

Учёные предупреждают: пляжный песок - настоящий рассадник различных бактерий и грибков, и те с лёгкостью перекидываются на незадачливых туристов.

Традиционные рекомендации врачей для любителей путешествовать: не пить воду из под крана, не экспериментировать с кухней, не кататься на экзотических животных и перед отъёздом обязательно сделать все требуемые прививки. Американские учёные добавляют сюда ещё один совет: тщательно мыться после купания и ни в коем случае не есть, находясь на пляже. Потому что пляжный песок, утверждают они, - настоящий рассадник различных бактерий и грибков, и те с лёгкостью перекидываются на незадачливых туристов.

К такому выводу американские медики пришли, изучив состав песка на озёрных пляжах Америки. На многих прекрасно жила и размножалась кишечная палочка, которая может перебраться на кожу человека после одного единственного прикосновения к песку. Сопоставив количество бактерий со средним процентом заболеваемости по стране, учёные посчитали, что из 1000 посетителей пляжа от 11 до 33 получают заболевания кишечного тракта после неудачных каникул.

При этом, турист даже не узнает о том, где именно подхватил заразу - ведь на наличие вредоносных бактерий традиционно проверяют только воду, но не почву вокруг неё. Между тем, последние исследования американских геологов показали, что именно на берегах водоёмов концентрация бактерий максимальна и может превышать содержание заразы в воде в несколько раз.

Впрочем, оградить себя от этой опасности проще некуда, успокаивают медики. Смыть бактерии со своих рук можно простой водой и мылом, никаких антибактериальных средств не требуется. Так что, если вы повалялись на пляже или искупались, обязательно помойте руки, когда доберётесь до водопровода. Ведь даже с кончиков пальцев бактерии могут попасть на любую пищу, которую вы возьмёте, а оттуда и прямиком в ваш кишечник.

Особенно аккуратными надо быть тем, кто приводит на пляж детей. Во-первых, маленькие непоседы точно не удержатся от куличиков, песочных замков и других пляжных забав и обязательно нет-нет, да залезут руками в рот. Так что мамам и папам ни в коем случае нельзя расслабляться, откидываться на лежак и прикрывать нос газетой - за ребёнком нужен глаз да глаз.

А во-вторых, дети наверняка затянут в свои игры и родителей. Малыши особенно любят копать ямки или, наоборот, закапывать в песок друзей и взрослых. Догадываетесь, чем это заканчивается? Если пляж не «стерилен», бактерии разбегутся по всей поверхности вашего тела.

- Мы уже повидали не одного пациента с различными симптомами кишечных расстройств, которые появились после того, как больного «закопали» на пляже, - цитирует Science Daily Криса Хини, научного сотрудника Университета Северной Каролины (США). - После таких развлечений обязательно надо вымыть руки или воспользоваться компактным гигиеническим средством.

Благо, таких средств сейчас полно в любом магазине. Даже обычные влажные салфетки могут защитить вас от диареи, болей и других неприятных последствий заражения.

aif.ru