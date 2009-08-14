Смерть ребенка в Днепропетровске: Минздрав разбирается

Министерство здравоохранения Украины создало рабочую группу для выяснения качества оказания медицинской помощи по выведению из анафилактического шока двухлетнего ребенка в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Министерство здравоохранения создало рабочую комиссию. Предварительное заключение, что ребенок умер в результате анафилактического шока на лидокаин. Но другой вопрос – это расследование: качественно ли была предоставлена помощь по выведению из анафилактического шока», - сказал В.БИДНЫЙ.

Заместитель министра также сообщил, что аналогичный случай, когда ребенок умер в результате применения лидокаина и наступившего за этим анафилактического шока, был зарегистрирован в 1978 году.

Как сообщал УНИАН, во время проведения 6 августа операции по удалению аденоидов в больнице №8 Днепропетровска умер двухлетний мальчик. В соответствии с врачебным заключением, смерть ребенка наступила вследствие отека мозга, анафилактического шока и неблагоприятной реакции на лекарственное средство.

12 августа прокурор Октябрьского района Днепропетровска возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло смерть ребенка).