В Великобритании начали продавать тесты на отцовство

В аптеки Великобритании поступили ДНК-тесты для определения отцовства, которые можно проводить самостоятельно, сообщает The Times. Производство специальных наборов для проведения анализов организовала компания Anglia DNA Services.

Набор для самостоятельного проведения теста на отцовство стоит около 160 фунтов стерлингов (около 250 долларов США). Для выполнения анализа необходимо собрать образцы слюны отца, матери и ребенка. В набор входит все необходимое для сбора мазков из ротовой полости.

Затем образцы ДНК отсылаются в лабораторию компании. Через пять дней клиент получает результаты теста на отцовство. Если человек захочет узнать результаты анализа в течение суток, ему придется заплатить за тестовый набор в два раза дороже.

По мнению критиков новой продукции, доступность тестовых наборов для определения отцовства может привести к неблагоприятным последствиям. Критики отмечают, что информацию, полученную по результатам анализов, следует сообщать детям только при условии надлежащей психологической подготовки.

medportal.ru