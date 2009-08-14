Появилась новая методика лечения врожденной слепоты

Генная терапия врожденной слепоты, разработанная американскими учеными, дала многообещающие результаты, сообщает издание HealthDay. Выводы ученых опубликованы в журналах Human Gene Therapy и New England Journal of Medicine.

В первом этапе эксперимента, предпринятого в Национальном институте глазных болезней США, приняли участие три пациента в возрасте 22, 24 и 25 лет с амаврозом Лебера, вызванным мутациями в гене RPE65. В нормальном состоянии этот ген отвечает за производство необходимых для сетчатки форм витамина А, которые нужны для работы светочувствительных клеток фоторецептора.

Исследователи в течение года вводили здоровые копии гена RPE65 в сетчатку, после чего пациенты оказались в состоянии увидеть очень тусклый свет.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лечение с помощью гена RPE65 стабильно повышает светочувствительность сетчатки. При этом оно совершенно безопасно. Специалисты считают, что появление методов окончательного лечения врожденной слепоты - вопрос времени.

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