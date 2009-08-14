Аспирин снижает риск смерти от рака толстой кишки

Люди, страдающие раком толстой кишки, могут уменьшить риск смерти от этого заболевания, принимая обычный аспирин. Такую рекомендацию дают сотрудники медицинского центра при Колумбийском университете (США), которые выяснили, что прием этого дешевого препарата наряду с хирургическим вмешательством и химиотерапией значительно улучшает состояние онкобольных, сообщает агентство АР.

Ученые проанализировали сведения о 1 300 пациентах с раком толстой кишки, находившихся под наблюдением в среднем около 12 месяцев. Все больные перенесли операции по удалению опухолей, многие прошли курс химиотерапии.

Из 549 испытуемых, регулярно принимавших аспирин, 15% (81 человек) умерли от рака. Среди тех, кто это лекарство не пил, количество умерших от злокачественных опухолей в толстой кишке составило около 19% (141 человек).

Специалисты учли всевозможные факторы риска, такие как наследственная склонность к раку, и пришли к выводу, что аспирин на 29% снижает риск смерти от рака толстой кишки.

Однако помогает препарат только тем пациентам, в чьих опухолях синтезируется фермент Cox-2. Ученые полагают, что аспирин блокирует этот фермент, играющий большую роль в развитии рака.

news.tut.ua