Создали "искусственные кости" из древесного угля

Итальянские ученые разработали искусственные заменители костей для людей, пострадавших в авариях, либо больных теми или иными костными заболеваниями. В отличие от прежних "искусственных костей", базирующихся на различных твердых наноуглеродных основах, в основе итальянской разработки лежит обыкновенное дерево, правда подвергшееся специальной обработке.

Итальянские исследователи из римского Института наук и технологий говорят, что деревянные имплантируемые протезы не имеют своей целью перманентную замену костей, их задача заключается во временной замене поврежденных костных тканей, причем искусственные кости обладают рядом химических свойств, стимулирующих рост естественных костей.

Анна Тампьери, руководитель разработки нового материала, рассказывает, что их протезы ничуть не менее надежны, чем более распространенные керамические или металлические протезы. "Именно структура природной древесины наилучшим образом напоминает структуру естественных костей человека, поэтому после имплантации пациент не должен ощущать какого-либо дискомфорта. Наша задача заключалась в преобразовании природных древесных волокон в биоактивную структуру, приходную для замены костной ткани", - говорит она.

В качестве древесины для новых искусственных костей итальянские ученые использовали красный дуб или ротанг. Для производства протеза ученые нагревали исходный материал до состояния, когда он не будет представлять собой чистый углерод, затем прессовали его и обрабатывали специальным химическим составов.

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