Как спастись от амброзии?

Уже забылся тополиный пух, наступил август. Тут бы радоваться да веселиться, да не тут-то было: вам снова не дают покоя чихание, насморк и одышка. Если это о вас, то вы — одна из жертв цветения амброзии, которое начинается с конца июля и длится до середины сентября.

Этот городской сорняк — одно из наиболее аллергенных растений в Украине. «Чаще всего во время цветения амброзии аллергики жалуются на риноконъюнктивит, когда течет из носа, слезятся глаза и беспокоят приступы чихания. — говорит главный аллерголог Минздрава, профессор Борис Пухлик. — Если начинаются приступы удушья — значит, обострилась бронхиальная астма. Также могут обостриться дерматит, возникнуть отек Квинке (отекают слизистые оболочки полости рта, языка и верхних дыхательных путей — это опасно для жизни и требует вызова «неотложки»)». Чаще проявления наступают в течение первых суток контакта с аллергенами, но иногда — даже через 2 недели.

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ. Мы спросили у главного аллерголога, какой самый эффективный способ лечения аллергии на амброзию. «Это антигистаминные (они же противоаллергические) средства. Они все время совершенствуются, и, если вы не хотите страдать от сонливости, то спрашивайте в аптеке препарат 2-го или 3-го поколения», — ответил специалист. Но бывает, что даже эти лекарства не приносят облегчения. «В этом случае есть вторая группа лекарств, эффективных при аллергии — гормональные. Некоторые при слове «гормоны» сразу представляют таблетку, которая спровоцирует у них набор лишнего веса и т.п. беды. Это не так. Гормональные средства, которые назначают при аллергии на амброзию, местного действия. Например, капли в глаза, спрей в нос или ингалятор для легких. Поэтому системных проявлений они не вызовут. Если же, конечно, применять их в рекомендуемых дозировках». — подчеркивает аллерголог.

ЗАБЫТЬ ОБ АЛЛЕРГИИ

Сколько бы вы ни принимали противоаллергические препараты, ровно через год вас настигнет та же беда. Т.е. помогают они только на время. «Вылечиться от аллергии на амброзию полностью невозможно, но реально сделать так, чтобы она вас не беспокоила хотя бы несколько лет. — говорит Борис Пухлик. — Для этого нужно пройти курс т.н. специфической иммунотерапии. Ее проводят только специалисты-аллергологи и только в межприступный период — с конца осени по начало весны. При этом пациенту вводят под кожу или дают рассосать в драже препарат, содержащий сниженную дозу аллергена — как раз такую, которую иммунитет может обезвредить без проблем. Курс длится от нескольких месяцев до полгода. В итоге иммунитет тренируется и в следующий период цветения становится менее чувствительным к пыльце».

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua