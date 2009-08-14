Тернопольскому центру скорой помощи приобрели 2 авто
Уже 19 автомобилей
Тернопольскому коммунальному центру скорой медицинской помощи приобрели две новые кареты скорой помощи.
Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач городского центра скорой помощи Михаил ДЖУС, за оба автомобиля “Газель” вместе с медоборудованием потрачено 354 тыс. грн., 144 тыс. грн. из них выделила медиа-корпорация “RІА”, которая около 2-х лет проводила сбор благотворительных средств на покупку реанимобиля, еще 210 тыс. грн.. были выделены из городского бюджета. Автомобили оснащены электрокардиографом, дифебрилятором, отсасывателем, вакуумными шинами, головодержателями, современными носилками, щитом для людей с переломом позвоночника. “Сейчас у нас 19 автомобилей скорой помощи, но 70% из них – это автомобили, отработавшие свой ресурс, некоторые ездят уже свыше 7 лет, тогда как положено 3,5 года”, – заметил М.ДЖУС. Он добавил, что в прошлом году для центра скорой медицинской помощи была куплена скорая на базе автомобиля “Форд”, однако стоила она 420 тыс. грн. “Автомобили “Форд” или “Мерседес” более выносливы, но в этом году у нас не было материальной возможности их купить”, – констатировал М.ДЖУС. При этом он отметил, что в городе используют и “Газели”, которым уже свыше 7 лет, однако центр скорой медпомощи вынужден тратить больше средств на их ремонт и обслуживание, чем на иномарки.
После торжественной передачи новых автомобилей скорой, их освятили священники.