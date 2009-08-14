Тернопольскому центру скорой помощи приобрели 2 авто

Тернопольскому коммунальному центру скорой медицинской помощи приобрели две новые кареты скорой помощи.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач городского центра скорой помощи Михаил ДЖУС, за оба автомобиля “Газель” вместе с медоборудованием потрачено 354 тыс. грн., 144 тыс. грн. из них выделила медиа-корпорация “RІА”, которая около 2-х лет проводила сбор благотворительных средств на покупку реанимобиля, еще 210 тыс. грн.. были выделены из городского бюджета. Автомобили оснащены электрокардиографом, дифебрилятором, отсасывателем, вакуумными шинами, головодержателями, современными носилками, щитом для людей с переломом позвоночника. “Сейчас у нас 19 автомобилей скорой помощи, но 70% из них – это автомобили, отработавшие свой ресурс, некоторые ездят уже свыше 7 лет, тогда как положено 3,5 года”, – заметил М.ДЖУС. Он добавил, что в прошлом году для центра скорой медицинской помощи была куплена скорая на базе автомобиля “Форд”, однако стоила она 420 тыс. грн. “Автомобили “Форд” или “Мерседес” более выносливы, но в этом году у нас не было материальной возможности их купить”, – констатировал М.ДЖУС. При этом он отметил, что в городе используют и “Газели”, которым уже свыше 7 лет, однако центр скорой медпомощи вынужден тратить больше средств на их ремонт и обслуживание, чем на иномарки.

После торжественной передачи новых автомобилей скорой, их освятили священники.