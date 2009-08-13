Может ли мужчина прожить без мяса?

Мужчинам нужен витамин «Ц» - мясЦе, пивЦе, сальЦе. Есть ли в этой шутке доля истины? И вообще, есть ли у сильного пола какие-то особые потребности в питании?

Может быть, его представителям нужно просто побольше калорий, ведь в среднем мужчины крупнее женщин? Оказывается, отличия между полами не только количественные, но и качественные. Понятно, что вы подумали «про это», но различия касаются и той сферы, которая расположена выше пояса. Обмен веществ у мужчин и женщин построен по-разному.

В результате быть мужчиной - значит находиться в группе риска, для которой существенно повышена вероятность развития инфарктов и инсультов. Причём это особый фактор риска - роковой, его нельзя устранить. Можно бросить курить, похудеть, снизить давление при помощи лекарств, даже изменить пол, накачав себя женскими гормонами, но печень - главный орган обмена веществ - всё равно будет работать, как у мужчины. Остаётся только проводить мероприятия, которые мешают развитию событий по инфарктному сценарию. И питание в этом играет главную роль.

Думай о печени

К счастью, многие важные продукты работают сразу на два фронта - верхний и нижний. Например, есть такое вещество - лецитин. Он крайне важен для чисто мужских качеств и, особенно для подвижности сперматозоидов. От его наличия в организме зависит их способность оплодотворить яйцеклетку. А работая на другом фронте, лецитин ещё и снижает холестерин в крови, улучшает физическую форму, нормализует работу печени и препятствует её ожирению. Последнее крайне важно - с излишнего отложения жиров в печени начинается клубок мужских болезней: диабет, гипертония, инфаркт и даже некоторые виды рака.

А теперь самое интересное. Достаточно много лецитина содержится в одном из мужских витаминов «Ц» - сальЦе. Однако не забывайте «компоновать» его с луком, чесноком, огурцами, квашеной капустой. Именно так ели его в Украине всегда. А сколько сала можно себе позволить? Два-три ломтика в день, но не больше! И не забудьте, что речь идет не о копченом сале, а о свежезасоленном. Больше лецитина содержится только в желтке яйца и печени. А значит, эти продукты с ужасной репутацией не стоит исключать из мужского меню. Не нужно, чтобы они были там главными, но игнорировать их нельзя.

«Трава» мясо

Помните, что витамин мясЦе тоже нужен. Только пусть это будет натуральный «витамин», а не полуфабрикаты, напичканные вредными переработанными жирами и пищевой химией, придающей им вкус и цвет. В идеале от них нужно отказаться, как от сигареты.

Известно, что вегетарианская диета снижает либидо (половое влечение). Может быть, поэтому мужчины презрительно называют зелень, овощи и фрукты «травой». А ведь все эти продукты крайне важны для них. Мужчина должен съедать в день не менее 4 порций овощей и зелени и 2,5 порций фруктов и ягод. «Трава» нейтрализует негативные эффекты мяса, поэтому никогда не игнорируйте салат на обед и ужин. С ним в организм попадёт масса витаминов и других биологически активных веществ - антиоксидантов, пищевых волокон и дефицитных для нас калия и магния. Плюс ко всему в них очень мало калорий, нет вредных жиров и холестерина (а в овощах ещё нет и сахаров). Благодаря этому овощи, фрукты и ягоды защищают нас практически от всех хронических заболеваний, включая гипертонию, болезни сердца и многие опухоли. Кроме того, они помогают поддерживать организм в молодом состоянии, а вес - в норме.

Ешьте «траву» всех цветов радуги. Природные краски являются антиоксидантами и обладают активным биологическим действием. Например, жёлтый цвет плодам обеспечивает бета-каротин, а красный и оранжевый - ликопин. Благодаря последнему у любителей помидоров на 45% реже развивается рак простаты. Плюс ко всему ликопин защищает ещё от нескольких злокачественных опухолей. Мужчинам лучше есть помидоры и блюда с ними не реже 10 раз в неделю. А сейчас можно налегать и на арбузы, в них тоже много ликопина.

Красное и белое

А вот с жидким витамином «Ц» - дело дрянь. Хотя пиво считается мужским напитком, на самом деле оно очень женственное, так как содержит фитоэстрогены, действующие подобно женским гормонам. Поэтому злоупотребление пивом у мужчин может вызывать феминизацию. Идеальными мужскими напитками являются сухое красное вино и... молоко. В вине есть ресвератрол, который запускает целый каскад реакций, защищающих печень от ожирения, а сердце, сосуды и весь организм - от прочих негативных эффектов. Более того, по действию он очень похож на виагру. Проведено несколько серьёзных исследований, показывающих, что импотенция развивается реже и позже у любителей умеренных доз красного вина.

Теперь о «белом» - пол-литра молока в день на 62% сокращают риск развития ожирения печени у мужчин. Это научный факт, недавно доказанный английскими исследователями из университета в Кардиффе. И ещё один парадокс: сильнее эффект от нормального, а не обезжиренного молока, а также от всех натуральных молочных продуктов нормальной жирности. Учёные рекомендуют ежедневно 3-4 порции, которые можно скомпоновать из молока, йогурта, творога и сыра.

Для «телесного низа» мужчинам ещё важны фолиевая кислота, витамины В6, В12, С, Е, цинк, селен и омега-3 жирные кислоты. Эти вещества влияют на количество и качество сперматозоидов. Чтобы получать достаточно цинка и селена, мужчине нужно есть зерновой хлеб или из пророщенных зёрен и муки грубого помола. В муке высшего сорта этих веществ нет. Раз в неделю хорошо бы иметь на столе устрицы, креветки, крабы и прочие морепродукты, два раза в неделю - рыбу. Один раз она обязательно должна быть жирной. И это не только сёмга, форель или угорь, но ещё и скумбрия, сардины, палтус и даже селёдка и килька. С рыбой организм получит не только цинк и селен, но и важнейшие омега-3 кислоты. Похожие вещества есть в грецких и миндальных орехах, рапсовом и льняном масле, зелёных листовых овощах - многочисленных салатах и капустах. Все эти продукты старайтесь включать в меню как можно чаще.

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