Киевская СЭС: пляжи работают без официальных разрешений

Киевские пляжи в этом году работают фактически без официальных разрешений, поскольку не получили от санэпидемслужбы столицы разрешений на открытие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

«В текущем 2009 году не открыт ни один пляж (в Киеве – УНИАН) официально, нет ни одного санитарного паспорта», - сказал А.ПОНОМАРЕНКО. Он добавил, что несколько лет тому назад столичная СЭС предоставляла разрешения на открытие до 15 пляжей, а в прошлом году – всего трех пляжей.

А.ПОНОМАРЕНКО также сообщил, что качественные показатели биологического и химического загрязнения воды в Днепре в этом году находятся в норме и позволяют купаться. А обеспокоенность санэпидемслужбы, по его словам, вызывают сами пляжи и зоны отдыха, которые «за годы независимости еще никогда не были такими жалкими, как в этом году».

По словам, руководителя столичной СЭС, в вопросе подготовки пляжей «есть большие резервы», чтобы хотя бы в следующем году довести их состояние до соответствующих норм, а не надеяться, как в этом году, “на авось”.

А.ПОНОМАРЕНКО также сообщил, что еще 15 июня состоялось заседание коллегии КГГА по готовности пляжей, и еще тогда было указано на существующие недостатки.

Однако, по его словам, прошло почти два месяца и никаких изменений не произошло. «Как мы констатировали, что не открыт ни один пляж официально, так и на сегодняшний день есть», - сказал он.