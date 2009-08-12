Злоупотребления в Криворожском роддоме: Тимошенко поручила проверить информацию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила проверить информацию в СМИ о возможных злоупотреблениях должностными лицами Криворожского роддома, связанных с использованием лекарственного средства «Куросурф».

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, поручение адресовано министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ, председателю Днепропетровской облгосадминистрации Виктору БОНДАРЮ.

В случае подтверждения распространенной информации виновных поручено привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила министру здравоохранения и председателям областных госадминистраций в течение двух недель провести проверку деятельности всех роддомов в части соответствия требованиям законодательства назначение и использование лекарственных средств.