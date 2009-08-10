Открыт центр реабилитации при болезнях костно-мышечной системы

На Волыни открыт центр реабилитации больных с поражением костно-мышечной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной государственной администрации, центр будет действовать на базе санатория «Лісова пісня» и является первым и единственным таким заведением на территории Западной Украины.

По данным пресс-службы, на открытие центра из областного бюджета было выделено 560 тыс. грн. Здесь смогут оздоравливаться одновременно 30 пациентов.

В общем центр реабилитации больных с поражениями костно-мышечной системы - это лечебно-оздоровительное заведение с самым современным оборудованием (специализированные тренажеры для пассивной разработки суставов конечностей, аппараты ударно-волновой терапии для лечения воспалений суставов), инфраструктурой, комфортными палатами, адаптированными для этой категории пациентов подъездными путями и бытовыми приспособлениями, а также удачным сочетанием новейших методик лечения, в том числе нетрадиционных, с учетом местных лечебных факторов, говорится в сообщении.

Кроме того, на территории санатория «Лісова пісня» работает и грязевое отделение с местными торфами, которые прошли полное биохимическое и клиническое подтверждение на базе Одесского НИИ курортологии.

Открывая центр, председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК отметил, что «мы стали свидетелями достаточно серьезного события для всей области и государства, ведь современный лечебно-реабилитационный комплекс европейского образца со специальным оборудованием и аппаратурой позволит проходить реабилитацию больным, которые в ней нуждаются». Он осмотрел отделение и пообщался с первыми пациентами. Все они выражали удовлетворение условиями пребывания и методиками лечения в центре.