Запорожье: уровень травм на производстве снизился на 43%

В Запорожской области в первом полугодии на производстве травмировался 191 человек.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении Госгорпромнадзора, это на 43% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, на протяжении которого на производстве в регионе травмировалось 333 человека.

"Уровень общего травматизма снизился на 142 случая, т.е. на 43%", - сообщили в Госгорпромнадзоре, отметив, что при этом показатель смертности в результате травматизма на производстве не сократился: в январе-июне 2009г. на производстве в Запорожской области погибли 10 человек - столько же сколько и в первом полугодии 2008 года.