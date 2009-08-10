Число заразившихся гриппом А/H1N1 в мире превышает 205 тыс. человек
12:16, 10 августа 2009Страна
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1 тыс. 569 больных умерли
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 205 тыс. 783, включая 1 тыс. 569 случаев с летальным исходом.
Как передает Газета.Ru, об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«Продолжается мониторинг за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих авиатранспортом из неблагополучных в эпидемическом отношении стран, определен перечень мероприятий, проводимых в случае выявления больных (подозрительных на заболевание) лиц», - отмечается в сообщении.
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