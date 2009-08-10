Киевская область: обнаружили 237 т недоброкачественной мясопродукции
11:05, 10 августа 2009Страна
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Сотрудники СБУ на одном из хладокомбинатов, расположенном в Броварском районе Киевской области, обнаружили 237 тонн контрабандной недоброкачественной мясопродукции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
По ее словам, свиные полутуши, сало и другой товар животного происхождения без соответствующих документов и сертификатов хранились в морозильнике. О происхождении мяса говорило только клеймо стран-экспортеров.
По словам М.ОСТАПЕНКО, опасное сырье изъято. Склады с контрабандной продукцией опечатаны, продолжается экспертиза.
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