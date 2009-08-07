СЕС: санобработку грузовых вагонов нельзя отменять

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Украине не дает основания для отмены санобработки грузовых вагонов, предназначенных для перевозки продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказала врач-дезинфекционист ООО «ХНПО Экология» (одно из предприятий, занимающихся дезинфекцией вагонов) Ольга БАЙСТРЮЧЕНКО.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Украине не дает основания для отмены санобработки вагонов, особенно сейчас, когда все вы слышали о так называемом «свином гриппе», - отметила она. В частности, по мнению О.БАЙСТРЮЧЕНКО, «обеспечение надлежащего качества зерна невозможно без санитарной обработки транспорта, в котором оно перевозится».

По словам О.БАЙСТРЮЧЕНКО, утверждения, что дезинфекция вагонов влияет на удорожание сельхозпродукции, не верны. По ее данным, на сегодня стоимость санобработки 1 вагона составляет около 150 грн. «Это около 2 грн. на 1 тону перевозимой продукции – 2% от стоимости. Для сравнения, погрешность при взвешивании вагонов составляет 0,3% от массы, стоимость погрузки в вагон – 20 грн./т (примерно 2%), стоимость оформления сертификата качества – более 3 грн., транспортные услуги «Укрзализныци» - около 100 грн. с 1 т зерна», - сказала она.

Как отметила заместитель главного врача Киевской городской дезинфекционной станции Наталия СОЛИНА, проблему усугубляет тот факт, что в вагонах могут чередоваться пищевые и не пищевые грузы. Таким образом, после стройматериалов, минеральных удобрений могут везти зерно и т.п. «Если не проводить санобработку вагонов, и далее идет погрузка сахара, муки – они на себя потянут вредные вещества», - сказала она.

В свою очередь, О.БАЙСТРЮЧЕНКО отметила, что санитарная обработка вагонов до сих пор проводится, так как так и не была отменена. «Обязательная санобработка предусматривается в настоящее время приказом Минтранссвязи от 13 апреля 2005 г. №137 и государственными санитарными правилами и нормами», - сказала она.

Комментируя эту ситуацию, в пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что санобработка приводит к дополнительным расходам по сравнению с автотранспортом, из-за чего ведомство теряет зерновые грузы, кроме того, зерно все равно смешивается на элеваторах. «Цель этих мероприятий - поддержка надлежащего санитарного состояния грузов - не достигается, поскольку зерновые культуры, перевезенные разными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным и др.), смешиваются в элеваторах, на которых они сохраняются до момента продажи конечному потребителю», - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2009 г. Кабмин отменил приказ Минтранса о санитарной обработке пустых вагонов для перевозки продовольственных товаров. Как подчеркнула премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, фактически такую обработку вагонов никто не проводил, а за эту услугу с сельхозпредприятий просто взимались деньги «ни за что».