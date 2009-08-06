Часть сгущенки в украинских магазинах - фальсификат

Часть сгущенки, реализуемой в украинских магазинах, является фальсификатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Общественного объединения по защите прав потребителей «Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ со ссылкой на проведенное центром исследование.

Он сообщил, что Центр экспертиз “ТЕСТ” провел тестирование 6 марок сгущенного молока отечественного производства, которые, согласно этикетке, изготовлены исключительно из молочных жиров по ГОСТу, то есть классического сгущенного молока.

По словам В.БЕЗРУКОГО, сгущенное молоко также может производиться по ТУ (техническим условиям) с использованием растительных жиров, но это должно быть указано на этикетке.

Из тестируемых марок - “Заречье”, “Омка”, “Вариатор”, “Первомайський МКК”, “Бахмачконсервмолоко” и “Білики” – ГОСТу соответствовали только две марки – «Заречье» и “Первомайський МКК”.

Два протестированные образца содержали растительные жиры, «которые не вредят здоровью, но их не должно бить в классическом сгущенном молоке».

В “Бахмачконсервмолоко” было обнаружено 81,6% немолочного жира, в “Вариаторе” – 81,1%.

Также проводилось исследование на наличие красителей и сахарозаменителей.

В сгущенках марок “Омка” и “Білики” был обнаружен краситель - диоксид титана Е171.

«Диоксид титана – белый пигмент, разрешенный к применению в Украине. Только в сгущенке ему делать нечего, ведь натуральное коровье молоко само по себе белое, его отбеливать не нужно. Организм человека усваивает незначительную часть титана, но в мире не прекращаются споры о возможной способности диоксида титана вызывать рак. Кроме того, никто не знает, использовали для сгущенки пищевой диоксид титана или химический, который идет на производство красок и эмалей», - пояснил В.БЕЗРУКИЙ.

Продукция марки «Білики» содержала сразу три синтетических сахарозаменителя: ацесульфам калия Е950, аспартам Е951 и сахарин Е954.

«Такой продукт нельзя давать детям до 7 лет. Мы считаем, что это уже преступление – производить продукцию с подсластителями, которые прямо запрещены детям, и не указывать этого», - сказал В.БЕЗРУКИЙ.

По его словам, этикетка не содержит соответствующей надписи «не употреблять детям до 7 лет».

Центр экспертиз “ТЕСТ” поставил свои оценки тестируемой продукции по пятибалльной шкале. “Заречье” и “Первомайський МКК” – “отлично”, “Бахмачконсервмолоко”, “Вариатор”, “Омка” – “плохо”. “Білики” – “очень плохо” из-за наличия красителя и сахарозаменителей.

Президент Общественного объединения отметил, что эти данные Центр передал в Антимонопольный комитет Украины, который рассмотрит возможность возбуждения дела по факту недобросовестной конкуренции, «поскольку, изготовляя продукцию по одинаковым техническим нормам, производитель удешевляет свой продукт, выпуская фальсификат».

“Поэтому мы надеемся, что недобросовестный производитель будет наказан не только кошельком потребителей, но и достаточно большими штрафами”, - сказал он.

В.БЕЗРУКИЙ напомнил, что аналогичный тест проводился в прошлом году, тогда в 4 из 9 образцов был обнаружен растительный жир, о наличии которого производители умолчали.

Справка УНИАН. Центр экспертиз «ТЕСТ» - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года.