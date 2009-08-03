Грудное вскармливание: Жизненно важная мера при чрезвычайных ситуациях. Вы готовы?

С 1 по 7 августа 2009 г. ВОЗ вместе с Всемирным альянсом поддержки грудного вскармливания проводит Всемирную неделю грудного вскармливания. Тема этого года подчеркивает высокую значимость грудного вскармливания как жизненно важной меры, особенно при чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайные ситуации - вызванные конфликтами или стихийными бедствиями - являются событиями чрезвычайного характера, которые могут представлять угрозу для здоровья и жизни больших групп людей. К числу наиболее уязвимых групп населения при чрезвычайных ситуациях относятся дети, а самыми уязвимыми являются маленькие дети, поскольку им угрожает тройной риск смерти от диарейных заболеваний, пневмонии и недостаточного питания.

Грудное вскармливание при чрезвычайных ситуациях спасает жизни Твердым подтверждением жизненно важной роли грудного вскармливания во время чрезвычайных ситуаций служат фактические данные и методические руководства. Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста содержит описание действий, направленных на улучшение питания детей грудного и раннего возраста при чрезвычайных ситуациях. Во всех случаях наилучшим способом предупреждения недостаточности питания и смертности среди детей грудного и раннего возраста является использование исключительно грудного вскармливания, начиная с первого часа после рождения ребенка (без добавления каких-либо других продуктов питания или жидкостей, кроме грудного молока, даже воды) до достижения ими шестимесячного возраста и продолжение практики грудного вскармливания с добавлением других продуктов питания в возрасте до двух лет или старше. Даже при чрезвычайных ситуациях следует стремиться к созданию и поддержанию среды, которая способствует частому грудному вскармливанию детей, как минимум, до двухлетнего возраста.

Защита и поддержка грудного вскармливания К сожалению, широко распространено ошибочное представление, что стресс или неадекватное питание, обычно имеющие место при чрезвычайных ситуациях, могут оказывать неблагоприятное влияние на способность матери успешно осуществлять грудное вскармливание. В программах новостей из районов бедствия нередко сообщается о том, что после рождения детей матери "не могут производить достаточное количество грудного молока". Незатребованное или бесконтрольное предоставление заменителей грудного молока может помешать использованию грудного вскармливания, и его следует избегать. Вместо этого необходимо уделять внимание активной защите и поддержке грудного вскармливания путем, например, создания "уголков" безопасности для матерей и грудных детей, проведения индивидуального консультирования и материнской взаимоподдержки.

Для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям больницы и другие службы здравоохранения должны располагать квалифицированными медицинскими работниками, которые смогут помочь матерям применять грудное вскармливание и преодолевать трудности. В рамках планов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям можно использовать инициативу по созданию в больницах условий, благоприятных для грудного вскармливания, и публикацию ВОЗ/ЮНИСЕФ Консультирование по грудному вскармливанию: курс обучения. Центральной группой по питанию детей грудного возраста при чрезвычайных ситуациях, в состав которой входит целый ряд партнеров, включая ВОЗ, были разработаны Операционные правила для персонала по оказанию чрезвычайной помощи и руководителей программ, которые содержат краткие и практические рекомендации в отношении того, как обеспечивать правильное питание детей грудного и раннего возраста в рамках мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным действиям. Операционные правила являются отражением Руководящих принципов ВОЗ по питанию детей грудного и раннего возраста при чрезвычайных ситуациях и включают Международный кодекс маркетинга заменителей грудного молока, что подчеркивает значимость проблемы безвозмездного предоставления заменителей грудного молока, бутылочек и сосок при чрезвычайных ситуациях.

Тема Всемирного дня здоровья в 2009 г. - Спасем жизни: обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях. Я рада тому, что неделя грудного вскармливания в этом году основывается на этой теме и расширяет ее в отношении действий на уровне местных сообществ. Чрезвычайные ситуации усиливают риск смертности среди детей грудного и раннего возраста. Действуя правильно, мы способны защитить эти дорогие нам жизни одним из самых "естественных" способов, имеющих жизненно важное значение.

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