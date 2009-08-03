Луганщина: на оздоровление детей из облбюджета выделено 5 млн грн

В Луганской области в этом году на оздоровление детей из областного бюджета выделено почти 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня первый заместитель начальника Управления по делам семьи, молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации Александра ЛИТВИНЕНКО на областном Координационном совете по вопросам отдыха и оздоровления детей и молодежи по итогам проведения летней оздоровительной кампании в июне-июле 2009 года.

По словам А.ЛИТВИНЕНКО, в текущем году из областного бюджета было выделено 808,6 тыс. грн. на подготовку детских учреждений оздоровления и отдыха к работе, и 4 млн. 729,8 тыс. грн. непосредственно на проведение летней оздоровительной кампании.

При этом, отметила она, из местных бюджетов профинансировано 4 млн. 581 тыс. 600 грн. из запланированных 6 млн. 178 тыс. грн., привлечено более 66 млн. 326 тыс. 700 грн. внебюджетных средств. Кроме того, 8 млн. 579 тыс. грн. выделено Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности.

Как сообщила А.ЛИТВИНЕНКО, по прогнозным показателям, летом 2009 года планируется охватить оздоровлением и отдыхом 161 тыс. 532 детей школьного возраста, что составляет 83% от общего количества таких детей (в 2008 году – 174 тыс. 602 ребенка (83,7%)).

По состоянию на 30 июля уже отдохнули и оздоровились почти 116 тыс., или 67,2% от общего числа детей школьного возраста.