В Харьковской области ликвидировали разлив 200 л пестицидов

В МЧС поступила информация о том, что в селе Кунье Изюмского района Харьковской области во время вывоза с зернового тока „Золота Нива” частным предпринимателем жидкости в пластиковых емкостях по 200 литров, из одной емкости жидкость вылилась на поверхность грунтовой дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, место разлива жидкости, запах которой напоминает пестициды, обработано и засыпано слоем почвы. Угрозы населению и окружающей среде нет. Специалисты районной СЭС взяли пробы для проведения анализа почвы. Правоохранительными органами проводится расследование. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.