Смерть заключенных в Кременчуге: призывают к увольнениям

Правозащитники призывают уволить руководство Государственного департамента по исполнению наказаний в связи со смертью в результате отравления пяти заключенных в Кременчугской исправительной колонии №69.

Об этом говорится в заявлении Винницкой правозащитной группы, текст которого имеет УНИАН.

"Несмотря на широко распространенное жестокое и нечеловеческое поведение с осужденными по всей Украине, регулярные истязания и избиение людей, что нашло свое подтверждение во многих решениях Европейского суда по правам человека в отношении Украины, руководство украинской пенитенциарной системы не справляется с возложенными на него законом задачами по обеспечению безопасности и сохранению здоровья осужденных, их перевоспитанию и социальной реабилитации", - говорится в заявлении.

По мнению правозащитников, употребление алкогольных напитков, наркотиков, обращение запрещенных предметов в пенитенциарных учреждениях является "симптомами коррупции и дезорганизации в деятельности Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний". "Игнорируя предоставленные недавно законом полномочия по формированию руководства государственной криминально-исполнительной службы, правительство Украины остается безразличным к сигналам о массовых и грубых нарушениях прав человека и законов в системе исполнения наказаний. Не обращает внимание правительство и на то, что пенитенциарная система остается полностью непрозрачной относительно гражданского демократического контроля и недоступной для бесплатной правовой помощи лицам, которые там находятся", - заявляет Винницкая правозащитная группа.

Правозащитники призывают Кабинет министров Украины освободить председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Василия КОЩИНЦА, а также его заместителей Николая ИЛЬТЯЯ и Наталью КАЛАШНИК от занимаемых должностей.

Также Винницкая правозащитная группа просит Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПАЧЁВУ безотлагательно открыть производство по факту возможного осужденных колонии №69.

Как сообщал УНИАН, в колонии №69 под Кременчугом после употребления «коктейля» с клеем «Дракон» умерли 5 человек. По данным Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, еще четверо осужденных находятся в больнице.

Прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей смерть заключенных в колонии №69.