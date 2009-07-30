Сладкая газировка, цитрусовые соки и чай разрушают зубы

Для предотвращения зубной эрозии и повреждения эмали стоматологи рекомендуют навсегда отказаться от содовых и сахаросодержащих сладких газировок, ограничить употребление сока цитрусовых и определённых видов чая. Такие кислые напитки, как содовые, апельсиновый, лимонный и грейпфрутовый соки, а также зелёный и чёрный чай в большом количестве приводят к повреждению структуры зуба и способствуют потере зубов, доказали врачи Академии генеральной стоматологии /США/.

При высоком потреблении таких напитков развивается процесс деминерализации, затрагивающий ткани полости рта – эмаль и дентин. Последствия эрозии – это стирание зубной структуры по причине негативного воздействия кислот, что в конечном счёте способствует потере зубов. Различные газировки особенно опасны для зубов, так как имеют низкий потенциал водорода /pH/ - показатель кислотности вещества. Чрезмерное увлечение кислыми напитками в течение длительного времени вредит зубному здоровью, предупреждают дантисты.

По словам медиков, некоторые люди могут даже не заметить наличие зубных проблем, когда происходят ранние стадии эрозии. Без надлежащей диагностики и профилактики это приводит к развитию серьёзных проблем полости рта. Специалисты настоятельно рекомендуют посещать стоматолога два раза в год, а при обнаружении эрозии определить пищевой источник повреждения зуба. Газированные сладкие напитки при эрозии нельзя употреблять ни в коем случае, говорят клиницисты, а потребление чая и цитрусовых соков следует свести к минимуму.

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