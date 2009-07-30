В России выявлено 35 случаев заболевания гриппом A/H1N1, к вечеру это количество увеличится на 6 человек.

Об этом сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.

«Официально окончательно зарегистрировано на данную дату 35 больных, подтвержденных по всем тестах. В сегодняшним отчете мы дадим еще 6 – будет 41», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По его словам, в России обследовано более полумиллиона человек, прибывающих из-за границы.

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что первая инфекционная больница Москвы переполнена больными гриппом, Г.ОНИЩЕНКО отметил, что в данном лечебном учреждении развернуто 160 коек, из которых занято 40%.