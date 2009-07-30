В России выявлено 35 случаев заболевания гриппом A/H1N1
12:50, 30 июля 2009Страна
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К вечеру будет больше на 6 человек
В России выявлено 35 случаев заболевания гриппом A/H1N1, к вечеру это количество увеличится на 6 человек.
Об этом сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.
«Официально окончательно зарегистрировано на данную дату 35 больных, подтвержденных по всем тестах. В сегодняшним отчете мы дадим еще 6 – будет 41», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.
По его словам, в России обследовано более полумиллиона человек, прибывающих из-за границы.
Комментируя сообщения российских СМИ о том, что первая инфекционная больница Москвы переполнена больными гриппом, Г.ОНИЩЕНКО отметил, что в данном лечебном учреждении развернуто 160 коек, из которых занято 40%.
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